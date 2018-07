Barcellona, ultima in Champions per Iniesta?

L'incredibile rimonta della Roma ha messo a nudo tutti i limiti di questo Barcellona che per la terza volta consecutiva è uscito ai quarti di finale della Champions League. Sembra la fine di un ciclo, i primi pezzi persi sono stati Puyol (che ha lasciato nel 2014) e Xavi (un anno dopo, per andare in Qatar) e il prossimo potrebbe essere Andrés Iniesta.



Il centrocampista spagnolo 33enne, sostituito nel finale da Valverde, non ha preso bene la scelta dell'allenatore, ha gettato via sia la giacca che la bottiglietta d'acqua. Sul 3-0 di Manolas le telecamere lo hanno inquadrato con lo sguardo perso nel vuoto, Don Andrés forse stava realizzando che la 131.a sarebbe stata anche l'ultima apparizione in Champions League.



E ora? L'addio ai blaugrana a fine anno sembra scontato, la Cina gli sta facendo ponti d'oro e il manager ascolta volentieri le proposte orientali. L'ipotesi Juventus, risalente allo scorso anno, è tramontata e allora Iniesta a fine anno saluterà con la Liga, 34° titolo conquistato in carriera tra Barcellona e Spagna. Il calcio europeo gli dovrà come minimo un inchino.

NELL'INTERVALLO: "CONTINUANDO COSI' PERDEREMO"