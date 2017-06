Barcellona, tifosi e giornali esultano: "Juventus battibile"

Juventus - Barça: Do you like our opponent in the quarter-finals? #UCLDraw — FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 marzo 2017

Se in Italia l'accoppiamento dei quarti di finale di Champions tra Juventus e Barcellona ha fatto imprecare molti tifosi bianconeri, in Spagna il sorteggio di Nyon è stato preso con relativa soddisfazione da stampa e tifo. "Era importante evitare un derby spagnolo con Real o Atletico" ha commentato a caldo ai microfoni di Premium il vicepresidente dei blaugrana Jordi Mestre e i supporters blaugrana sembrano essere d'accordo: in un sondaggio messo su twitter dal club catalano, il 66% di loro si è detto contento di affrontare i campioni d'Italia.

Anche la stampa catalana si allinea al pensiero della società, con Sport che addirittura esagera. Sul sito del quotidiano spagnolo si legge che il Barcellona non poteva essere più fortunato, perché la Juventus è un "avversario abbordabile". "E' vero che Dybala è forte - prosegue l'articolo - ma la Juventus è una squadra battibile. A Torino sarà dura ma ci sono margini affinché il Barcellona possa continuare nel suo cammino verso Cardiff". Più prudenti invece Marca ("La Juventus ha dominato il calcio italiano negli ultimi 5 anni. La BBC sarà un osso duro per la MSN") e As ("Allegri ha argomenti credibili per estendere il suo regno in Europa"), mentre tutti i siti dedicano un focus a Suarez e Chiellini, che si ritroveranno per la prima volta di fronte dopo il famoso morso nel Mondiale in Brasile (Chiellini saltò la finale di Berlino per problemi fisici, ndr).