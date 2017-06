Barcellona, stop di 3 settimane per Messi: niente Moenchengladbach

Il Barcellona dovrà fare a meno di Leo Messi per tre settimane: questo il responso dello staff medico del club blaugrana dopo l'ennesimo infortunio alla coscia per il fuoriclasse argentino che nel big match contro l'Atletico Madrid al Camp Nou ha rimediato una "lesione all'adduttore della coscia destra", come ha fatto sapere il club catalano.



Dopo il principio di pubalgia rimediato in nazionale, che già lo avevano costretto a saltare un paio di match, adesso la 'Pulce' dovrà rimanere ferma e salterà almeno un paio di gare di Liga (Sporting Gijon e Celta Vigo) e la seconda giornata di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach. Sicuramente non giocherà nelle due gare che l'Albiceleste ha in programma a inizio ottobre contro Perù e Venezuela e valide per le qualificazioni ai Mondiali 2018