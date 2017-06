Barcellona, Rakitic: "Per Luis Enrique sarei disposto a buttarmi da un ponte"

Rakitic allontana le voci di mercato che lo vorrebbero in uscita dal Barcellona per presunti screzi con Luis Enrique. Il centrocampista blaugrana in un'intervista a France Football infatti afferma: “Se Luis Enrique mi chiedesse di buttarmi giù da un ponte, lo farei senza neppure pensarci. Mi ha aiutato enormemente, dandomi fiducia subito, come hanno fatto i miei compagni di squadra, che mi hanno permesso di lavorare con calma".



Rakitic poi aggiunge: "È stato Luis Enrique che ha chiesto al club di acquistarmi. So che devo imparare a mettere da parte il mio ego. Non voglio essere il ragazzo che sta in un posto solo per ben figurare in una foto. Devo solo pensare a lavorare". Le pretendenti del croato, tra le quali la Juve, si devono quindi rassegnare.