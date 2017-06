Barcellona-Psg, troppi episodi dubbi: i francesi mandano un dossier alla Uefa

Se a queste latitudini è stata per tutti la partita della storia, la rimonta incredibile, i 90 minuti che ci hanno fatto ri-innamorare follemente del calcio, in Francia il 6-1 subito dal Psg al Camp Nou contro il Barcellona proprio non è andato giù e ha fatto esplodere le proteste dei parigini, che hanno presentato all'Uefa un dossier contro l'arbitraggio del tedesco Aytekin.

Nel documento inviato dal presidente Nasser Al Khelaifi sono stati allegati video (e foto) di 10 episodi definiti chiave e penalizzanti da parte del Psg (il direttore di gara avrebbe concesso rigori inesistenti, negandone uno evidente ai parigini, sorvolando su simulazioni, soprattutto di Suarez, che a un certo punto avrebbero potuto meritare pure l'espulsione).

Il Psg, che avrebbe consultato diversi arbitri internazionali e inserito nel dossier anche i giudizi e i commenti sui principali media internazionali (spagnoli compresi), non contesta l'eliminazione dalla Champions né chiede che sia rigiocata la partita (come invoca invece una petizione che su change.org ha già raccolto 250mila firme), ma, come spiegano i quotidiani d'Oltralpe, lamenta la scelta di un arbitro considerato inadeguato, il tedesco Deniz Aytekin, colpevole di aver condizionato il risultato.

La convinzione maturata all'interno del Psg è che Aytekin si sia lasciato condizionare dal peso dell'istituzione Barcellona e dalla pressione del Camp Nou tutto esaurito, rivelandosi così inadeguato per garantire una direzione equilibrata. Con questo dossier a Parigi sperano che una situazione del genera non si ripeta in futuro.