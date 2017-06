Barcellona, primo allenamento in blaugrana per il figlio di Messi

Piccoli Messi crescono. Tante volte una simile espressione è stata usata per segnalare le magie di baby giocatori sui campi di calcio. Questa volta tuttavia è proprio caso di parlare del 'vero piccolo Messi'. Thiago, il figlio di 4 anni del fuoriclasse argentino, ha infatti iniziato ad allenarsi alla Masia, nella scuola calcio del Barcellona. Solo il tempo potrà dire se Thiago sarà in grado di ripercorrere le orme del padre. L'impresa non è delle più semplici.