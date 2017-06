Barcellona, Piqué difende Luis Enrique: "Quando è arrivato eravamo nella m..."

Gerard Piquè scende in campo per difendere Luis Enrique, attaccato dai tifosi per la batosta subita dal Psg in Champions. Lo spagnolo del Barcellona ricorda "che Quando Luis Enrique è arrivato qui, eravamo nella m... più assoluta e con lui abbiamo vinto il Triplete. Mi piacerebbe tornare indietro e guardare tutto il lavoro che l'allenatore ha fatto con noi".



Il centrale aggiunge: "Saremo con lui fino alla morte, stiamo cercando assieme di superare questo momento. Forse non è una questione tecnica o tattica, ma solo di fiducia".



Quindi la stoccata al pubblico del Camp Nou: "Capisco l'insoddisfazione dei tifosi, ma non sono d'accordo col modo di esprimerla. Abbiamo vinto 8 titoli su 10, non c'è memoria. Non siamo nel nostro miglior momento: è da un mese e mezzo che non stiamo giocando il calcio che ci piace fare, ma siamo ancora in corsa in tre competizioni. In Champions sarà durissima, ma ho visto anche di peggio e lotteremo fino alla fine".