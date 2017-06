Barcellona, Neymar sfotte Rabiot: "4+2=6". E ride di gusto...

Neymar non aveva bisogno di un post su Instagram per diventare l'idolo dei tifosi del Barcellona. Ma di sicuro li avrà portati ancora di più dalla sua parte: autore di una doppietta e poi dell'assist per il 6-1 definitivo contro il Psg, il brasiliano non smette più di celebrare l'impresa leggendaria anche sui social network e dopo un ringraziamento a Dio e la pubblicazione della foto nello spogliatoio, ha deciso di "vendicarsi" di Adrien Rabiot.



Al termine della gara d'andata il centrocampista del Psg postò una foto che lo ritraeva mentre faceva il segno del 4 (quanti i gol realizzati dalla sua squadra contro il Barça): dietro di lui, invece, si vedeva Kurzawa che festeggiava con la V di vittoria. Neymar ha ripreso quella foto, ha "trasformato la V in 2" e con un semplice programma ha sovrascritto un'operazione aritmetica. "4+2=6". E poi, appena sotto, l'emoticon della risata con lacrime in loop. Non solo: tra le decine di migliaia di commenti sotto quella foto di Rabiot, con un po' di pazienza troverete anche quello di Neymar che chiede al giocatore: "4+2=6, que pasò?". Cioè, cosa è successo? Domanda retorica, ovvia. È successo che Neymar si è svegliato...