Barcellona, Messi: "Con sforzo, atteggiamento e voglia, niente è impossibile"

"Con sforzo, atteggiamento e voglia, non c'è niente d'impossibile. Sono state impressionanti la prova della squadra e la passione del pubblico". In poche parole, sul proprio profilo Facebook, Leo Messi descrive la serata straordinaria del Camp Nou, culminata con lo storico successo in rimonta del Barcellona sul Psg, che è valso la qualificazione per i quarti di finale. Il tutto è stato corredato da una foto che ritrae lo stesso Messi esultante al termine dello storico match vinto per 6-1.