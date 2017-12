Barcellona, Mascherano: "Il mio tempo qui è finito"

Un altro grande addio in casa Barcellona. Javier Mascherano ha annunciato l'intenzione di lasciare la Catalogna: "Penso che il mio tempo qui sia ormai finito - ha detto l'argentino ai microfoni di ESPN - È normale che dopo tanto tempo non abbia più molto da dare a questo club. Non lo dico con rancore, ho passato i migliori anni della mia carriera in questa squadra e non lo dimenticherò mai, ma sono una di quelle persone che pensano che tu debba sapere quando è il momento giusto per finire una storia e io vorrei chiudere la mia al momento giusto".

Il centrocampista, ormai da qualche anno arretrato sulla linea difensiva, non vuole ripercorrere i momenti difficili trascorsi al tempo del suo addio al Liverpool: "Quando ho lasciato i Reds non è stato bello per me, non mi è piaciuto - ha spiegato - Avevo la sensazione che se fossi tornato avrei trovato ancora qualcosa di tossico lì, non voglio che mi capiti la stessa cosa a Barcellona".

Mascherano ha poi raccontato un retroscena di mercato, che nel 2010 lo vide molto vicino all'Inter: "Fu un’estate burrascosa per me. Rafa Benitez aveva lasciato il Liverpool e c’era la possibilità di andare a Milano con lui. Stavamo negoziando da 15-20 giorni, ma le cose non andarono come volevamo. Lui era il manager che aveva scommesso su di me quando non sapevo cosa fare al West Ham, quando se ne andò credevo che non sarebbe stato lo stesso e avevo bisogno di fare un passo in avanti. Le trattative con l’Inter però non andarono avanti e 15 giorni prima della fine della chiusura del mercato mi contattò il Barcellona. Era un'occasione irripetibile e così accettai".