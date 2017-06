Barcellona, Luis Enrique spavaldo: "Con la Juve più chance che contro il Psg"

Avanti tutta nonostante il netto 0-3. Luis Enrique non si pente delle scelte fatte allo Stadium contro la Juventus e in vista del ritorno al Camp Nou dice anzi di vedere per la sua squadra "più possibilità che non dopo Parigi", dovendo rimontare tre gol contro i quattro rimediati dal Psg. "Se ho sbagliato con la Juve? No, tatticamente non abbiamo sbagliato nulla", risponde sicuro il tecnico del Barcellona nella conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di Liga contro la Real Sociedad".



"Non mi pento di quello che ho detto, ma le cose cambiano e non ho dubbi sulle possibilità della mia squadra, vedo molte opzioni nella gara di ritorno. Prenderemo i rischi necessari, non abbiamo niente da perdere".



L'allenatore asturiano dice di non pensare ancora ai binaconeri ma solo al campionato, perché vogliamo vincere. I miei giocatori hanno in mente solo la Real Sociedad e sono consapevoli della difficoltà della partita di domani".



Poi torna sulla debacle di Torino e sull'approccio sbagliato alla gara da parte della squadra: "Sarebbe facile dire che non ho sbagliato, ma è chiaro che sono io in ultima analisi responsabile di ciò che accade se la squadra sbaglia. Io sono l'allenatore e decido tutto".