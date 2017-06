Barcellona, Luis Enrique l'aveva detto: "Possiamo fare 6 gol"

"Da due-tre settimane sono convinto che domani, nel corso della gara, ci sarà un momento nel quale saremo vicini alla qualificazione". La visione di Luis Enrique aveva un piccolo difetto: quei momenti sono stati due. Per il resto Lucho è stato incredibilmente profetico: "Se un rivale è stato capace di farci 4 gol io so che noi possiamo farne 6 di reti. Anche perché in questa stagione è già successo, e non una volta sola". Il Barcellona ha vinto 6-1: è andato sul 3-0 poi dopo il gol di Cavani, ha fatto altri tre gol.



Non ci era mai riuscito nessuno a ribaltare un 4-0. Mai. Luis Enrique, che la Champions l'ha vinta due anni fa, scrive ancora una volta la storia sulla panchina del Barcellona, quella panchina che ha già annunciato che lascerà a fine anno. Chissà se basterà quest'impresa per fargli cambiare idea. Magari avrà un'altra visione.