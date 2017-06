Barcellona, Luis Enrique: "Guardiola? Mi piacerebbe battere un amico"

Alla vigilia della sfida del Camp Nou tra Barcellona e Manchester City, Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa del suo ex compagno in blaugrana e, allo stesso tempo, prossimo avversario Pep Guardiola: "Mi piace l'idea di poter battere un amico, apprezzo di più i miei amici che i nemici, ma non è una sfida tra allenatori. In campo vanno le squadre e saranno i giocatori a deciderla".



"Guardiola ha un impatto bestiale sul gioco di squadra - aggiunge l'allenatore dei catalani - Per me il miglior allenatore contemporaneo sul piano offensivo, uno di quelli che hanno segnato la storia del calcio moderno. Sappiamo che hanno nel possesso palla una delle armi più pericolose e che in attacco possono far male. Per un appassionato di calcio non ci può essere partita più bella".