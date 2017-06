Barcellona, Luis Enrique furioso: ce l'aveva con un giornalista

L'hanno dovuto fermare in tre, secondo quanto racconta As. Luis Enrique ha perso la testa, oltre alla partita: appena umiliato dal Psg nell'andata degli ottavi di Champions, il tecnico del Barcellona ha risposto a muso duro nell'intervista a TV3, subito dopo la fine dell'incontro. "Il risultato parla chiaro - ha detto Luis Enrique alzando sempre di più il tono di voce e aumentando il ritmo dell'eloquio - Voglio vedere se il tono che usi nelle domande quando vinciamo è lo stesso di oggi che abbiamo perso".



Luis Enrique è andato via in modo brusco senza salutare Jordi Grau e, in base al racconto di As ripreso dagli altri quotidiani spagnoli, una volta chiuso il collegamento voleva avvicinarsi al giornalista, ma è stato bloccato da tre persone che hanno evitato la lite.