Barcellona, Luis Enrique: "Fai riposare Higuain e Dybala!"

Se Massimiliano Allegri ha il suo da fare per convincere i media che la Juventus pensa al Chievo e non al Barcellona, pure Luis Enrique si trova nella stessa situazione. Nella conferenza stampa pre-Malaga, tanti giornalisti gli hanno chiesto della Champions League e il tecnico spagnolo ha risposto così: "Questa gara non potrà dare molte indicazioni in vista dei bianconeri, sono due competizioni diverse e quindi concentriamoci sulla Liga".



Poi, punzecchiato, ha lanciato un consiglio scherzoso al collega-rivale: "Higuain potrebbe riposare con il Chievo per essere più fresco con noi? Io invece gli consiglio di restare fuori contro il Barcellona. E faccio lo stesso a Dybala, Cuadrado e Mandzukic almeno arriveranno freschi alla gara successiva...".



Intanto, è ufficiale l'assenza di Rafinha dalla doppia sfida dei quarti di finale: il brasiliano è stato operato al ginocchio destro dopo la lesione al menisco e ha concluso anzitempo la stagione. L'esterno destro rimarrà fuori 4 mesi.