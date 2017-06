Barcellona, Luis Enrique: "Dopo il gol, la Juve non ha più tolto il pallone al Napoli"

Il turno infrasettimanale contro il Siviglia sarà decisivo in chiave Liga ma nella conferenza stampa della vigilia di Luis Enrique c'è anche spazio per parlare di Champions League: "Ho visto la partita di domenica contro il Napoli, mi hanno sorpreso le critiche alla Juventus ma alla fine funziona sempre così: ha guadagnato un punto importante su un campo difficile ma in Italia - e lo so bene visto che ci sono stato - criticano sempre".



Il tecnico del Barcellona ha continuato l'analisi: "I bianconeri hanno segnato subito con Khedira e poi non sono più riusciti a togliere la palla al Napoli, che comunque è una delle migliori squadre nella gestione del pallone".



Poi ha annunciato che un'altra sessione di studio della Juve: "Rimane una squadra temibile, con tante sfumature. Vedremo anche la partita di Coppa Italia contro il Napoli: ci servirà come riferimento per il nostro scontro in Champions".