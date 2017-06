Barcellona, Luis Enrique: "Dobbiamo pensare a fare 5 gol"

Alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions League contro la Juventus, il Barcellona attende i bianconeri al Camp Nou con una coreografia da urlo e tanta fiducia, la parola d'ordine è "remuntarem". Ecco le parole del tecnico dei blaugrana, Luis Enrique, in conferenza stampa: "Dobbiamo pensare a fare 5 gol, perché la Juve uno lo segnerà - esordisce Lucho - dovremo cercare di creare tante occasioni da gol e togliere tante sicurezze alla Juve. Il resto lo dovrà fare il Camp Nou, dobbiamo mettere nei tifosi l'entusiasmo per saltare in tribuna".

A proposito di tifosi, Luis Enrique ha un messaggio per chi sarà allo stadio domani sera: "Sarà come tre settimane fa, abbiamo già vissuto questo momento. Consiglio ai tifosi di non andar via all'ottantesimo come fatto con il Psg, chi sarà allo stadio avrà la possibilità di vivere un'altra serata magica, possiamo segnare tre gol in tre minuti".

"Non abbiamo nulla da perdere - continua il tecnico dei catalani - questo ci libera da tutte le pressioni e la Juve ha praticamente la semifinale in tasca. Saranno loro a prendere le decisioni, noi possiamo solamente attaccare, attaccare e attaccare. È più facile domani rispetto all'andata, sono convinto che se facciamo il primo gol subito, il secondo lo farà il Camp Nou e il terzo verrà da solo. Non so cosa vorrà fare la Juve, ma se cercano due gol noi dovremmo farne sei, la cosa certa è che domani si vivrà una notte magica".

L'uomo indicato da tutti come l'unico in grado di guidare la remuntada è sicuramente Leo Messi: "È possibile qualsiasi cosa nel calcio, ma domani avremo bisogno del maggior numero dei calciatori al massimo della condizione. Comunque sono sicuro che anche un Messi al 25% ci darebbe un grandissimo contributo. Potrebbe essere la mia ultima partita in Champions con il Barça? Spero proprio di no - ha concluso il tecnico - noi dobbiamo pensare solamente alla partita di domani, il 30 giugno si potrà fare un bilancio sul mio lavoro qui a Barcellona".

Iniesta: "Vogliamo segnare subito"

In attesa delle parole del tecnico dei blaugrana, in conferenza stampa ha parlato capitan Iniesta, utilizzato col contagoccie quest'anno dal suo allenatore: "Mi sento bene, sento di poter giocare anche di più ma è una cosa di cui abbiamo parlato tante volte. Penso solo a giocare quando vengo chiamato in causa, questa è stata una stagione leggermente diversa per me, ma io devo pensare solo alla partita di oggi".

Una missione quasi impossibile per Messi e compagni, che però hanno già riscritto il concetto di impossibile qualche settimana fa proprio al Camp Nou: "Ci sono molte similitudini rispetto alla sfida col Psg - ha detto Iniesta - le esigenze che abbiamo ovvero segnare subito, fare diversi gol e non concedere alcuna occasione da gol all'avversario. Sappiamo di dover segnare quanto prima e vedere come si svolge la partita, sarà importante avere pazienza e alzare i ritmi quando necessario, essendo cinici sotto porta. Non ci sono altre possibilità. Bisognerà lavorare per tutta la partita e minimizzare le loro occasioni".

"Il risultato dell'andata è stato pessimo - continua lo spagnolo - non abbiamo fatto le cose come dovevamo e adesso è molto difficile rimontare, visto anche il rivale che abbiamo di fronte, che ha subito solo due gol finora. Abbiamo però la qualità e i giocatori per provare a rimontare, questo è quello che dobbiamo fare. Creare le opportunità per mettere a rischio la loro qualificazione". "Effetto Camp Nou? Quando c'è una sconfitta o una situazione problematica come a Torino è normale che ci siano dubbi nella tifoseria, ma sono certo che domani l'atmosfera sarà quella giusta, il pubblico sarà al fianco della squadra per creare energia positiva".

Per concludere una battuta sull'ex compagno Dani Alves, che torna al Camp Nou dopo circa un anno: "Per me Dani è stato uno dei migliori acquisti che ha fatto questa società visto il suo contributo qui. A un certo punto però si è diviso il cammino, ha scelto di andare in Italia e sta facendo molto bene. Noi, come rosa, siamo al 200% e non cambierei nessun compagno".

Il Barça prepara l'impresa