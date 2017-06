Barcellona, Luis Enrique: "Contro la Juventus anche otto attaccanti"

Superato con qualche difficoltà l'ostacolo Real Sociedad ("Non serviva essere Einstein per capire che avremmo sofferto contro un rivale difficilissimo in una settimana fantastica"), Luis Enrique si proietta sul ritorno dei quarti di Champions con la Juve.



Il Barcellona è chiamato a una grande impresa dopo il 3-0 subito a Torino ma il tecnico spagnolo suona la carica: "Dobbiamo migliorare, ma mercoledì daremo tutto. Contro i bianconeri non abbiamo nulla da perdere. Rischiamo tanto, così tanto che potrei far giocare anche otto attaccanti tutti insieme. Ma siamo vivi, la vittoria contro la Real Sociedad ci dà forza. Sono più che soddisfato dei miei giocatori".



Tuttavia Luis Enrique ammette che "adesso siamo in una fase in cui gli avversari possono farci male con poco e alla fine questo intacca la fiducia in noi stessi". Alla luce di queste parole un'altra impresa come quella con il Psg appare decisamente proibitiva o quasi...