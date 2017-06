Barcellona, Luis Enrique: "Complimenti alla Juve, può vincere la Champions"

Al termine della partita contro la Juventus, che ha estromesso il suo Barcellona dalla Champions, Luis Enrique appare sconsolato ai microfoni di Premium Sport: "Questo è il calcio. Abbiamo fatto tanti tiri in porta ma è mancata la lucidità negli ultimi metri. E' stata una bella partita, alla fine vanno certamente fatti i complimenti alla Juve, noi dobbiamo continuare a lottare".



Il tecnico asturiano commenta poi le lacrime di Neymar a fine gara "Non ci siamo arresi fino all'ultimo minuto e i tifosi hanno fatto il tifo anche alla fine: per tutti noi è un onore fare parte di questo club".



In merito alle possibilità della Juve di arrivare a Cardiff e trionfare Luis Enrique sottolinea: "Hanno un grande allenatore e dei grandi giocatori. Hanno tutte le possibiulità di vincere la Champions ma ci sono anche altre squadre".



"Ho sbagliato a dare l’addio alla squadra così presto? Sarà stato sicuramente un giornalista a dire questo. La verità è che se si vince nessuno avrebbe detto niente, se non si vince si dice che è sbagliato. E’ sempre così" conclude l'allenatore blaugrana.