Barcellona, lo spogliatoio contro Valverde dopo Roma

Vista dal lato della Roma, la grande impresa dell'Olimpico nel ritorno dei quarti di finale di Champions League ha portato grande entusiasmo, fiducia e anche tanti soldi. Osservando il tutto dal lato del Barcellona, le cose ovviamente si capovolgono (vedi anche il pareggio di ieri in Liga) e rischiano di lasciare seri strascichi nell'ambiente.



Come riporta Sport, subito dopo la disfatta di Roma lo spogliatoio e l'allenatore hanno avuto un duro confronto. I senatori, in particolare, hanno criticato a Valverde la formazione iniziale, che mancava di muscoli e fisicità (vedi Paulinho) per contrastare il prevedibile tentativo giallorosso di mettere la contesa sul ritmo. Ma i giocatori non hanno gradito neanche la scarsa reazione della panchina quando l'inerzia della partita sembrava chiara, per esempio il cambio di Semedo - tra i più in difficoltà dei suoi - è arrivato solo a cinque minuti dal novantesimo.



Non è chiaro se questo episodio intaccherà la posizione di Valverde a fine stagione, lo spagnolo ora è concentrato sul finale di stagione che può portare, oltre al campionato spagnolo che sembra già vinto, anche la Coppa del Re (il 21 aprile la finale contro il Valencia).