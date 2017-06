Barcellona, Lagerback contro Suarez: "Una simulazione ha deciso tutto"

"Provo pena per il calcio: non ha senso che tutto sia stato deciso da una simulazione". L'attacco di Lars Lagerback fa rumore, soprattutto in Spagna: le sue parole sono rivolte a Luis Suarez e all'azione che ha portato al rigore del 5-1 in Barcellona-Psg, prima del gol decisivo di Sergi Roberto. L'attuale c.t. della Norvegia, che in estate era l'uomo dei miracoli dell'Islanda a Euro 2016, non si unisce, dunque, al coro pro-Barça. Anzi.



Marca, quotidiano di Madrid, ha dato molto risalto alla polemica. E ha rincarato la dose spiegando che, secondo le informazioni in suo possesso, Deniz Aytekin non arbitrerà più in Champions da qui a fine stagione: in base a quanto rivelato, Collina rimprovererà l'arbitro tedesco per almeno quattro errori: le mancate espulsioni di Neymar e Verratti, il rigore negato a Di Maria nella circostanza dell'occasione fallita e quello assegnato a Suarez. C'è da dire che secondo il nostro moviolista Graziano Cesari, quel penalty è stato assegnato giustamente: la tv, dunque, non basta a mettere tutti d'accordo.