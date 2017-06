Barcellona-Juve evento sportivo più visto dell'anno

Ancora una volta il binomio tra Mediaset e la Champions League si conferma vincente e leader negli ascolti. Il primato della gara di andata dei quarti di finale Juventus-Barcellona, è durato appena una settimana: ieri, la partita di ritorno Barcellona-Juventus, trasmessa in diretta e in HD da Canale 5 e Premium Sport, ha battuto ogni record: 11.857.000 telespettatori totali con oltre il 41% di share.



La gara del Camp Nou, considerando la stagione in corso (settembre 2016-aprile 2017), è il nuovo evento sportivo più visto di tutta la tv italiana. Nel dettaglio, il match su Canale 5 è stato seguito da 10.721.000 spettatori con una share del 37.51% (41.53% di share sul target 15-64 anni). Boom tra i giovanissimi: 47.5% di share tra i 15-24enni e 46.8% di share sul target 15-34 anni. Risultati eccezionali anche su Premium Sport HD: 1.136.000 telespettatori e il 3.97% di share.



CLASSIFICA DEI 5 EVENTI SPORTIVI PIÙ VISTI DELLA STAGIONE: