Barcellona-Juve, Chiellini e Mandzukic non convocati

E' già vigilia Champions per la Juventus. I bianconeri sono pronti a ripartire dopo la sconfitta in finale a Cardiff affrontando all'esordio al Camp Nou il Barcellona di Messi domani alle 20:45 (diretta tv esclusiva su Premium Sport HD). Sono tre i dubbi di formazione per Allegri (il tecnico parlerà in conferenza stampa alle 18:15 in diretta tv su Premium Sport HD). Chiellini sembrava aver superato il problema al polpaccio destro che gli ha fatto saltare le partite contro Spagna e Israele in Nazionale, e con il Chievo in campionato e si è allenato in gruppo, al pari di Mandzukic, uscito anzitempo sabato per una botta. I due non sono stati però convocati da Allegri che evidentemente non li ha ritenuti pronti per la sfida. A questo punto in difesa accanto a Barzagli giocherà uno tra Rugani e Benatia anche se non è escluso il cambio di modulo.

JUVE PARTITA PER BARCELLONA

I CONVOCATI DELLA JUVE

CHIELLINI, ALEX SANDRO E MANDZUKIC SI ALLENANO

LE PROBABILI FORMAZIONI

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semero, Piqué, Umititi, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Dembelè, Suarez, Messi.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Barzagli, Benatia, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic; Sturaro, Dybala, Douglas Costa; Higuain.

LE STATISTICHE

- Il Barcellona ha vinto solo una delle ultime sei sfide ufficiali contro la Juventus (due pareggi, tre sconfitte): si tratta della finale della Champions League 2015, in cui si impose per 3-1.

- Inoltre, i catalani hanno tenuto la porta inviolata una sola volta negli ultimi otto match ufficiali contro i bianconeri.

- Il Barça ha vinto la Champions League in quattro delle ultime 12 stagioni. Il Real Madrid (tre trionfi) è l’unica altra squadra ad aver alzato la coppa per più di una volta in questo periodo.

- Tuttavia, il Barcellona ha raggiunto le semifinali solo una volta nelle ultime quattro stagioni, mentre ci erano arrivati in tutte le precedenti sei stagioni.

- I blaugrana hanno vinto 13 delle ultime 16 partite giocate nei gironi di Champions (due pareggi, una sconfitta). Hanno inoltre segnato in 43 delle ultime 44 gare della fase a gruppi, unica eccezione uno 0-0 contro il Benfica nel dicembre 2012, con il Barcellona già aritmeticamente primo nel girone.

- Il Barcellona ha vinto 19 delle ultime 21 partite di Champions giocate al Camp Nou (due pareggi), l’ultima sconfitta casalinga è arrivata nel maggio 2013 contro il Bayern Monaco (0-3).

- La Juve partecipa per la 18a volta alla Champions League, un nuovo record per un club italiano (superato il Milan, fermo a 17).

- La Juve ha vinto la Coppa Campioni/Champions League in due occasioni (1985 e 1996). Tuttavia, è la squadra che in assoluto ha perso più finali (7 su 9).

- La Juventus ha perso solo una delle ultime 15 gare giocate nella fase a gironi della competizione (9V, 5N), contro il Siviglia nel dicembre 2015 (0-1).

- La Juventus è la squadra che ha subito più espulsioni nella storia della moderna Champions League: 23. o Lionel Messi ha segnato 94 gol in Champions League: è il secondo miglior marcatore nella storia del torneo, alle spalle di Cristiano Ronaldo (105 reti). Nella scorsa stagione, 10 dei suoi 11 gol sono arrivati nella fase a gironi.

- Ernesto Valverde guiderà la quarta squadra diversa in Champions League, dopo Olympiakos, Valencia e Athletic Bilbao. Non è mai andato oltre gli ottavi finora.

- Gonzalo Higuain ha realizzato quattro reti in 27 gare giocate nella fase a eliminazione diretta della Champions (media di 0.15), contro le 13 segnate in 38 match nei gironi (0.34 ad incontro). La scorsa stagione è stata la più prolifica per lui in Champions League, con cinque reti messe a segno.

- Massimiliano Allegri ha raggiunto la fase ad eliminazione diretta in tutte le sette partecipazioni da allenatore alla Champions League. Ha perso la finale in due delle tre edizioni fin qui disputate con la Juventus.