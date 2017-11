Barcellona, infortunio con l'Argentina: Mascherano salta la Juve

Tegola in casa Barcellona. Come informa il club blaugrana, nel corso dell'amichevole tra l'Argentina e la Nigeria Javier Mascherano ha riportato una "rottura fibrillare del bicipite femorale della gamba destra" e dovrà stare fermo un mese.



Il centrale 33enne salterà così anche la sfida di Champions League contro la Juventus in programma il prossimo 22 novembre all'Allianz Stadium e il big match di Liga con il Valencia (il 26 novembre). Un contrattempo non da poco per Valverde in un periodo ricco di impegni.

[ÚLTIMA HORA] Javier Mascherano, con una rotura fibrilar. Más info https://t.co/NtDoXMZMbT pic.twitter.com/WMDP9u4tWw — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 15, 2017