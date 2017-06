Barcellona, con il Psg sconfitta dal sapore storico

Quando i grandi cadono, fanno più rumore. E se cadono male, il rumore diventa boato: è una legge della vita, vale anche nel calcio e per il Barcellona, squadra che nelle ultime 13 stagioni ha vinto 29 trofei ma che contro il Paris Saint Germain è sembrata entrare in campo solo negli ultimi dieci minuti, non appena i francesi hanno mollato un po' la presa.



I blaugrana non perdevano per quattro a zero dall'agosto del 2015, Supercoppa di Spagna contro l'Athletic Bilbao (non considerando lo 0-4 con il Liverpool nell'International Champions Cup della scorsa estate). Andando più indietro, un altro pesante 0-4 fu quello subito da Vilanova contro il Bayern Monaco nella semifinale di Champions della stagione 2012/13 (0-4 anche contro il Getafe nel 2007 e contro il Racing nel 2001, 1-5 con il Malaga nel 2003). In Coppa dei Campioni, due 0-4 storici furono quelli contro la Dinamo Kiev nel 1998 e contro il Milan nel 1994. A settembre 2015, fu il Celta Vigo a vincere ma per 4-1.



Se il Psg dovesse mantenere il margine di vantaggio anche nella sfida di ritorno eliminando il Barça, per i blaugrana sarebbe la fine della striscia positiva di qualificazioni: dopo nove quarti di finale consecutivi, la corsa del club catalano si fermerebbe agli ottavi di finale.