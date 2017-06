Barcellona, che tegola! Mascherano ko, in dubbio per la Juve

Quando piove, grandina. Momento davvero nero in casa Barcellona, dove dopo il netto ko allo Juventus Stadium che ha compromesso la corsa alla Champions, arrivano anche brutte notizie dall'infermeria: Javier Mascherano ha rimediato un problema muscolare al polpaccio sinistro ed è in forte dubbio per il ritorno del Camp Nou contro i bianconeri.

Il comunicato apparso sul sito ufficiale del club catalano non svela però i tempi di recupero: "Il difensore argentino ha un problema al polpaccio della gamba sinistra - si legge - verrà stabilita in seguito la sua disponibilità".

Un problema in più dunque in vista del tentativo di remuntada per Luis Enrique, che potrebbe dover fare a meno del suo pilastro argentino, schierato nella gara d'andata a centrocampo al posto dello squalificato Busquets ma prezioso per gran parte della stagione accanto a Piquè nel ruolo di centrale difensivo.

Finora in stagione sono 34 le partite disputate dall'argentino: 22 in campionato, sei in Champions League, quattro in Coppa del Re e due in Supercoppa di Spagna.