Barcellona, Busquets: "Con la Roma sconfitta più dura da quando sono qui"

In casa Barcellona la delusione è tanta per il ko contro la Roma che ha estromesso i blaugrana dalla Champions League. "È una notte molto dura, molto triste, da dimenticare. Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi. È il colpo più duro da quando sono al Barça, considerato il risultato dell’andata ma anche il tipo di stagione che stiamo facendo. Il momento peggiore della mia carriera" ha confessato apertamente Sergio Busquets dopo la disfatta dell'Olimpico.



"I risultati di questi ultimi due anni lontano dal Camp Nou sono stati pessimi in Europa - ha aggiunto il centrocampista spagnolo- le cose devono essere cambiate se vogliamo vincere in Champions. Speriamo che questa sconfitta influisca il meno possibile".



Se la coppa dalle grandi orecchie è svanita, la Liga è ormai a portata di mano della squadra di Valverde, che guida la classifica con 11 punti di vantaggio sull'Atletico a 7 giornate dal termine. I catalani non resteranno con ogni probabilità all'asciutto in questa stagione (sono anche in finale di Coppa del Re contro il Siviglia) ma ci vorrà del tempo per dimenticare la serata di ieri...