Barcellona, Braida: "Solo noi potevamo farcela, il Psg ha avuto paura"

"La paura ti toglie energie, ti toglie quello che sai fare. Se non hai la determinazione, la paura ti fa scappare. Il Psg ha avuto paura". Ariedo Braida è il direttore sportivo del Barcellona, ma nell'intervista a Radio 24 si mette nei panni degli altri, perché lui, quei panni, qualche volta li ha dovuti indossare: "Capisco che ci ha perso perda la parola per qualche giorno. Io lo so, l'ho vissuto con il Milan. È una delusione pazzesca, come è successo a me a Istanbul (quando i rossoneri furono rimontati dal Liverpool da 3-0 a 3-3 e poi persero ai rigori, n.d.r.) o a La Coruña (dal 4-1 di San Siro allo 0-4 in Spagna, n.d.r.)".



Quei giorni li ha vissuti (male) anche Adriano Galliani che ieri invece ha tifato pure per l'amico Braida, salvo darlo scherzosamente per "morto" dopo l'impresa visto che non gli rispondeva al telefono: "Ogni tanto qualche delusione nel calcio arriva - spiega Braida - Ma devo dire che ci sono stati tantissimi successi pazzeschi come ieri. Quella è una serata che ti fa amare il calcio. Io ci ho sempre creduto, abbiamo una grandissima squadra e un grande giocatore: se hai Messi nulla è impossibile. Questa partita ha scritto la storia del calcio. Solo il Barcellona poteva farcela, nessun'altra squadra al mondo. E ce l'ha fatta".