Barça, Neymar avvisa la Juve: "Possiamo rivincere il triplete"

"E' stato qualcosa di unico. Ho vissuto quella partita come fosse una sfida al limite dell'impossibile. E' stata una vittoria che ci ha messo tanta euforia addosso". Così Neymar rivive l'incredibile sfida fra Barcellona e Psg, che resterà per sempre nella storia della Champions League.

Il brasiliano, in un'intervista pubblicata da El Mundo Deportivo, lancia anche un messaggio trasversale alla Juve, avversaria dei catalani nei quarti, dichiarandosi molto ottimista per il finale di stagione. "Se saremo concentrati e felici, penso che possiamo vincere nuovamente tutto: Coppa del Re, Liga e soprattutto la Champions".

Neymar, che domenica contro il Granada in trasferta può festeggiare il 100esimo gol con la maglia blaugrana, ha già rinnovato il proprio contratto con il club fino al 2021, rifiutando offerte più elevate come quella arrivata dallo stesso Psg: "Il mio sogno era di giocare nel Barça, fin da bambino era quello che volevo. Giocare in questa squadra è un sogno che si realizza per me".

Riguardo al rinnovo di Messi, Neymar si lascia andare a un "Messi è il Barca e il Barca è Messi", mentre per l'addio di Luis Enrique alla panchina dei blaugrana, il brasiliano è apparso molto dispiaciuto: "Sarà strano nella prossima stagione non lavorare con lui, anche se sarà positivo imparare altre cose. Il tecnico ci ha aiutato molto in queste stagioni e ci ha fatto crescere, facendoci vincere tantissimo".

Barcellona, quattro nomi per il dopo Luis Enrique

I dirigenti del Barcellona s'interrogano sul futuro tecnico della squadra, dopo l'annunciato addio di Luis Enrique al termine della stagione. Secondo il Mundo Deportivo, la cerchia di candidati alla panchina dei blaugrana si è ristretta a quattro candidati: Ernesto Valverde, Juan Carlos Unzue, Eusebio Sacristan e Ronald Koeman.

Nei giorni scorsi, durante una tappa del Giro di Catalogna di ciclismo, Unzue, attuale vice di Luis Enrique, di fatto aveva avanzato la propria candidatura, ma questo non vuol dire - secondo il giornale spagnolo - che la sua successione a 'Lucho' sia ormai cosa fatta. Escluso dalla lista dei possibili successori invece Massimiliano Allegri, che nelle scorse settimane era stato più volte avvicinato ai catalani.