Barça-Juve, Moggi è sicuro: "La remuntada non ci sarà"

"La remuntada non ci sarà". Non ha nessun dubbio Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, che in un'intervista al quotidiano spagnolo As non usa giri di parole per dire che a suo parere i bianconeri sono super favoriti per centrare la semifinale: "Il 3-0 dell’andata? Mi aspettavo una partita positiva della Juve - spiega Moggi - Il Barcellona a Malaga non aveva dato una bella impressione, Messi non vive il suo momento migliore e la squadra è praticamente senza allenatore. Se un tecnico dice 'alla fine della stagione me ne andrò', è come se già non ci fosse più. I blaugrana sono demotivati, senza idee né forza. E in campo si vede. A Torino il loro centrocampo non ha sostenuto né il tridente d’attacco né la difesa".

"Non mi aspetto una rimonta come contro il Psg, la difesa della Juventus è assolutamente un’altra cosa - continua Moggi, che nel 2003 faceva parte del club quando i bianconeri eliminarono i blaugrana - Passare in semifinale sarebbe un grande passo verso il trionfo in Champions, ma attenzione al Real". E a proposito di Real, l'ex dg juventino ha parlato anche della cessione di Zidane ai Blancos nel 2001: "Con quei soldi la Juve ha comprato Nedved, Buffon e Thuram. Abbiamo ricostruito la squadra. Messi o Ronaldo? Il nome non m’interessa, la cosa rilevante è la necessità. Se ho bisogno di un 10 prendo Leo, se ho bisogno di una punta prendo il portoghese".

In conclusione un'altra sentenza, questa volta riguardo Paulo Dybala, grandissimo protagonista della gara di andata: "Vincerà senza dubbio il Pallone d’Oro, ha i piedi e la testa da campione. E non lo farà al Real Madrid o al Barcellona perché Paulo resta a Torino. Ha rinnovato il contratto ed è al centro del progetto bianconero". Parola di Luciano Moggi.