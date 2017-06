Barça-Juve, la vigilia LIVE

Giornata di vigilia Champions per la Juventus. La squadra di Allegri mercoledì sera (diretta tv su Premium Sport HD alle 20:45) è attesa dal ritorno dei quarti di finale al Camp Nou contro il Barcellona. I bianconeri partono dal 3-0 dell'andata ma devono stare in guardia ricordando quanto fatto dal Barça contro il Psg. I campioni d'Italia hanno recuperato Dybala e quindi scenderanno in campo la stessa formazione di Torino. Luis Enrique può contare su Mascherano che sarà regolarmente in campo nel 3-4-3 iniziale.

17:49 LA JUVE ATTERRATA A BARCELLONA

I bianconeri sono atterrati a Barcellona. La missione #FCBJuve entra davvero nel vivo! https://t.co/0UPqGLH9OE pic.twitter.com/BK6fnoORru — JuventusFC (@juventusfc) 18 aprile 2017

17:44 NEYMAR: "REMUNTADA-BIS, E' POSSIBILE"

16:00 Higuain: "Al Camp Nou per fare danni"

"Possiamo fare danni". Gonzalo Higuain risponde alla spavalderia di Luis Enrique ("Possiamo fare 3 gol in 3 minuti") con un post su Instagram: il Pipita è pronto a far danni.

Preparados para la batalla con mis hermanos @danialves23 y @paulodybala/ Pronti per domani.. Un post condiviso da Gonzalo (@ghiguain20_9) in data: 18 Apr 2017 alle ore 04:55 PDT

15:45 le scelte di allegri: i convocati

Il tecnico bianconero ha diramato la lista dei 23 convocati. Questo l'elenco completo, in ordine numerico: Buffon, Chiellini, Benatia, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Marchisio, Higuain, Alex Sandro, Mattiello, Barzagli, Mandzukic, Lemina, Bonucci, Dybala, Asamoah, Dani Alves, Rugani, Neto, Lichtsteiner, Sturaro, Rincon, Audero.

15:30 JUVENTUS PRONTA A PARTIRE PER BARCELLONA

13:00 ALLENAMENTO JUVE: DYBALA IN GRUPPO

12:15 BARCELLONA AL LAVORO: MASCHERANO RECUPERA

12:00 JUVE IN CAMPO PER L'ULTIMO ALLENAMENTO A VINOVO

11:20 "ESSERE BIANCONERI VUOL DIRE VIVERE GARE COME QUESTA"

Essere bianconeri vuol dire vivere con emozione e orgoglio gare come questa. - 1 a #FCBJuve #ItsTime To Reload https://t.co/K8w90Nj917 pic.twitter.com/dK0JwkTF2X — JuventusFC (@juventusfc) April 18, 2017

11:15 MESSI A CACCIA DEL GOL NUMERO 500 IN BLAUGRANA

Contro la Juventus Leo Messi andrà a caccia di un traguardo storico: la rete numero 500 con la maglia del Barcellona. Finora la Pulce ha realizzato 498 gol (in 575 partite). I tifosi della Juventus si augurano che il fuoriclasse argentino tocchi questa quota a partire da domenica prossima contro il Real Madrid mentre quelli catalani sperano che un'eventuale doppietta del numero 10 spinga il Barça in semifinale...

09:45 IL BARCELLONA CELEBRA IL DECENNALE DELLA PERLA DI MESSI CON IL GETAFE

GAL MORNING!!!

It’s 10 years since Leo #Messi scored this Maradonaesque goal against Getafe pic.twitter.com/pcMHvfWHAW — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 18, 2017

08:00 LE PROBABILI FORMAZIONI

Barcellona (3-4-3): Terstegen; Mascherano, Piquè, Umtiti; Rakitic, Busquets, Iniesta, Sergi Roberto; Messi, Suarez, Neymar

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain

07:45 LA PROGRAMMAZIONE DI PREMIUM SPORT

Il #roadtobarcajuve di Premium Sport e Premium Sport HD, mercoledì 19 aprile:

Ore 7.30-10.30: “Edicola Premium”, la rassegna stampa dei principali quotidiani e siti di informazione italiani e internazionali, con particolare attenzione a quelli spagnoli

Ore 10.30-12.30: il cammino europeo di bianconeri e blaugrana, con gli highlights delle 17 partite giocate finora in Champions, tra cui un’ampia sintesi dell’andata

Ore 12.30-19.30: “Premium Sport News”, il notiziario sportivo di Premium in una diretta non-stop con continui aggiornamenti e collegamenti live con Barcellona e Torino

Ore 19.30-20.45: “Premium Champions”, lo studio che accompagnerà tutti gli abbonati al fischio d’inizio effettivo del match. Nella Premium Arena, Sandro Sabatini e Giorgia Rossi introdurranno i temi più caldi della gara, con ospiti Arrigo Sacchi, David Trezeguet, Graziano Cesari e, inviato a Barcellona, Alessio Tacchinardi

Ore 20.45-22.30: tutto pronto al Camp Nou. La telecronaca sarà affidata al duo Pardo-Serena e il commento tifoso Juve (esclusiva Premium) ad Antonio Paolino. Completano la squadra giornalistica Alessio Conti, Francesca Benvenuti, Gianni Balzarini e Daniele Miceli

Ore 22.30-00.30: torna “Premium Champions”, con i commenti e le interviste a caldo ai protagonisti di “Barcellona-Juventus”