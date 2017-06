Barça-Juve, la promessa di Dybala: "Torno al Camp Nou e faccio gol"

Barcelona-Real Madrid Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala) in data: 22 Mar 2015 alle ore 16:08 PDT

E' stato il grande protagonista della gara di andata ed è il più grande incubo dei tifosi blaugrana, ma solo due anni fa Paulo Dybala era al Camp Nou per tifare Barcellona nel Clasico contro il Real. Da stella nascente del Palermo a simbolo della Juve che punta la semifinale di Champions, la vita della Joya è totalmente cambiata da quel marzo del 2015, quando a casa del Barça era solo uno spettatore.

In quell'occasione Dybala si scattò un selfie (pubblicato poi sul proprio profilo Instagram), che per altro scatenò non poche voci di mercato. Alla fine però l'attaccante argentino scelse la Juventus e quel giorno, secondo quanto riportato da 'Tuttosport', fece una promessa all'amico che era con lui sulle tribune del Camp Nou: "Qua ci torno, ma in campo. E segno un gol".

Nella conferenza della vigilia Allegri ha detto che sarà importante segnare un gol, Dybala ha una promessa da mantenere...