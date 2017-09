Balotelli, ennesimo flop: quel "Super" non fa più per te

"Insoddisfacente". Questa la serata di Mario Balotelli in una sola parola. Niente Champions, niente salto nel calcio dei grandissimi. Doveva essere il trascinatore dei rossoneri, ma per il suo allenatore Favre è stato insufficiente.

Mario spreca ancora volta la sua occasione. Inutile girarci intorno, ormai quel "super" sempre accostato al suo nome sembra non appartanergli più: eliminato insieme al suo Nizza ai playoff di Champions League, è stato tra i peggiori in campo nella gara di ritorno. Lui, l'uomo più atteso alla vigilia, non al meglio della condizione per un infortunio alla coscia, non si è reso mai pericoloso.

Mentre litiga a bordo campo con il sesto uomo per una fasciatura al polso che "copre" un braccialetto, Callejon batte Cardinale e chiude il discorso qualificazione. Oltre al danno la beffa si dice in questi casi, ma siccome al peggio non c'è mai fine, al 75' arriva la sostituzione.

In sottofondo fischi, tanti fischi, sonori e taglienti dopo i cori di incitamento del prepartita. L'hanno scaricato anche i tifosi? Resta il dubbio, perché tra i sostenitori transalpini è considerato il fiore all'occhiello, idolo e punto di riferimento per i suoi compagni. Ma d'altronde Balotelli è così, o lo ami o lo odi, prendere lasciare.