Attenta Juve, il Real Madrid insegue il record del Santos di Pelé

Un attacco da paura. Il Real Madrid va a segno da 63 partite consecutive: grazie al 4-1 al Siviglia i blancos hanno superato il primato europeo del Bayern Monaco, fermo a 61 match (2012-2014). Il club spagnolo adesso mette nel mirino il record a livello mondiale che appartiene al Santos. La squadra brasiliana tra il 1961 e il 1962 trovò la via del gol per ben 74 gare di fila (245 reti totali, 85 di Pelé) con uno score di 51 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte.



La striscia della squadra di Zidane è stata aperta il 30 aprile 2016 (1-0 sulla Real Sociedad): da allora le merengues non hanno smesso di bucare i portieri avversari (175 reti, 43 di Ronaldo) con un bilancio di 46 successi, 12 pari e 5 ko. Prima del termine della stagione il Real disputerà altre due sfide: una di Liga e la finale di Champions League contro la Juventus a Cardiff il 3 giugno (diretta tv su Premium Sport anche in 4k). CR7 e compagni non hanno intenzione di fermarsi: la Juve è avvisata...