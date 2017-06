Attacco a Dortmund, arrestato un sospetto: avrebbe agito per motivi economici

Ci sarebbe finalmente un svolta decisiva nelle indagini per individuare i responsabili dell'attacco al pullman del Borussia Dortmund avvenuto prima della sfida di andata dei quarti di finale di Champions tra i tedeschi e il Monaco.

Come si apprende dalla Bild, un reparto d'elite della polizia tedesca nell'area di Tubinga (nel sudovest del Paese) avrebbe infatti fermato un uomo sospettato di essere l'autore dell'attacco. Alla base del folle gesto, però, non ci sarebbero motivazioni di carattere politico o religioso bensì economico.

L'uomo in questione sarebbe Sergej W, 28enne in possesso della cittadinanza tedesca e russa, che avrebbe appunto messo in atto l'attacco per provocare il crollo delle azioni del Borussia Dortmund sul mercato e guadagnare così parecchi soldi. In particolare, come spiegato dagli investigatori e riportato dal quotidiano tedesco, l'uomo ha acquistato 15000 'Put-Options' del Borussia lo scorso 11 aprile per poterle rivendere entro il 17 giugno a un prezzo fisso.

L'attentato, nelle idee dell'uomo fermato, sarebbe insomma servito per fare crollare le quote sul mercato e garantirgli il massimo profitto possibile. Cosa che si sarebbe puntualmente verificata se uno dei giocatori fosse morto o rimasto ferito gravemente ferito.