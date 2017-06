Atletico Madrid, Simeone: "Credo nei miei giocatori, possiamo farcela"

Serve un'impresa per ribaltare lo 0-3 dell'andata contro il Real Madrid ma Simeone ci crede: "Crediamo in noi stessi e in ciò che sappiamo fare, nei nostri 'strumenti' sul campo. Non cambieremo, sappiamo di cosa siamo capaci e ho piena fiducia nei miei: so che forniranno una grande prestazione: dobbiamo sfruttare a dovere anche il vantaggio di giocare in casa".



Il tecnico dell'Atletico Madrid culla il sogno della 'remuntada' e sprona i suoi a dare tutto contro i 'cugini' (diretta tv esclusiva mercoledì alle 20:45 su Premium Sport HD), magari ripensando al precedente del 7 febbraio 2015, quando al Calderon i colchoneros vinsero un derby di campionato per 4-0 (gol di Tiago, Saùl, Griezmann e Mandzukic). "Non ho bisogno di motivare i miei,se lo facessi sbaglierei - dice ancora 'el Cholo' -. Per certe sfide le motivazioni ce le hai da quando ti svegli la mattina. Ci aspetta una sfida dura, contro una squadra che ci ha battuto in due finali e pochi giorni fa per 3-0 nella semifinali di andata. Quindi per noi non ci potrebbero essere stimoli maggiori, e dobbiamo crederci".



Concorda con il tecnico il capitano biancorosso Gabi: "Domani daremo tutto perché sappiamo che tenteremo qualcosa di molto difficile, ma noi pensiamo di poter capovolgere questa sfida: il pubblico ci darà una grande spinta e noi dovremo tradurla in fatti sul campo".