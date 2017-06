Atalanta, Caldara: "Spero che la Juve vinca la Champions"

Nonostante la pesante sconfitta di San Siro, l'Atalanta crede ancora al sogno europeo. Lo ha detto Mattia Caldara ai nostri microfoni durante un evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport: "Contro l'Inter ko pesante che ci ha fatto male e che non volevamo per i nostri tifosi ma loro sono stati più forti e sarà una lezione che ci sarà utile in futuro. Ma mancano ancora dieci partite e vogliamo dare tutto". Sull'ex compagno Gagliardini: "L'ho visto poco fa, gli avevo detto di non esultare se segnava e infatti non l'ha fatto. Sono contento per lui, si merita tutto quello che sta ottenendo. L'Inter? Con questa nuova proprietà ambiziosa darà del filo da torcere a tutti".



Non è stato facile giocare contro Icardi, è il più forte bomber della serie A? "Nel nostro campionato ci sono tanti attaccanti forti ma probabilmente l'argentino è il migliore dentro l'area". Inevitabile parlare anche del futuro a tinte bianconere: "La Juventus, anche solo per il nome che porta e la sua storia, deve credere alla vittoria della Champions League, io ci spero. Ne ha tutte le potenzialità".