Assalto al pullman del City, Guardiola contro la polizia: "Vergogna"

La furia di Pep Guardiola. Prima della partita di Champions contro il Liverpool il pullman del City è stato 'preso 'assalto' dai tifosi dei Reds che hanno lanciato bottiglie, bengala e sassi. L'allenatore dei Citizens, una volta sceso dal mezzo, si sarebbe infuriato con la polizia: "Grazie per averci protetto, grazie mille. Apprezzo davvero quello che avete fatto. Vergogna!".



Nel post partita l'ex Bayern ha rincarato la dose: "Non ci aspettavamo scene simili, soprattutto dopo quello che è successo lo scorso anno al Borussia Dortmund (attentato nel pre-gara contro il Monaco). Questa non è Liverpool”. Non ci sono stati feriti ma la squadra inglese ha dovuto chiedere un altro bus perché quello in uso era stato notevolmente danneggiato.

Le bus de Manchester City attaqué par les supporters de Liverpool pic.twitter.com/5861VUujSI — BFMTV (@BFMTV) 5 aprile 2018