Arsenal, il Bayern sfotte: "Deja vu". E Sanchez se la ride...

Era già successo all'andata ("Same again next year?"), ma questa volta fa più male. Il Bayern rifila 5 gol all'Arsenal per la terza volta in tre partite e il malefico profilo Twitter dei bavaresi cinguetta maligno e irriverente, come al suo solito: "Déjà Vu".

Uno sfottò che tocca nel profondo i Gunners, intorno ai quali l'aria è diventata molto pesante: prima, durante e soprattutto dopo la partita la contestazione nei confronti di Wenger ("stai uccidendo la nostra squadra"), poi i tabloid che parlano di vergogna e infine il caso Sanchez.

Dopo una gara giocata al di sotto delle sue possibilità (grave l'errore che spiana la strada al terzo gol ospite) il cileno, sostituito al minuto 72, si è seduto in panchina ed è stato pizzicato dalle telecamere mentre se la rideva di gusto. Risultato? Tifosi infuriati e una love story che dopo le tante voci di mercato delle ultime settimane, ora potrebbe davvero essere al capolinea.