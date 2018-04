Arrestate 7 persone per il caos in piazza San Carlo a Torino

Operazione della questura e della procura di Torino contro gli indvidui sospettati di avere scatenato il panico in piazza San Carlo il 3 giugno 2017, durante la proiezione sul maxi schermo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, tentando di mettere a segno delle rapine attraverso l'utilizzo di dello spray urticante. Nello specifico sono state arrestate sei persone (per due di loro l'accusa è di omicidio preterintenzionale), una è finita agli arresti domiciliari e per tre è scattato l'obbligo di firma.



A coordinare le indagini il procuratore Armando Spataro e i pm Antonio Rinaudo e Vincenzo Pacileo. Il gruppo di giovani di origine nordafricana avrebbe commesso rapine analoghe in grandi raduni pubblici ed è stato individuato grazie alle intercettazioni telefoniche nel corso di un'altra indagine: stavano parlando di una collanina, rubata in piazza, del valore di diverse centinaia di euro.



"Per noi non cambia nulla: Erika, purtroppo, non ce la restituisce più nessuno", ha affermato Angelo Rossi, zio della 38enne Erika Pioletti, morta nella ressa creatasi in piazza San Carlo. "A giugno saremo a Torino, con i genitori di Erika, per la posa di una targa ricordo", ha aggiunto.