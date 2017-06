Allegri sul trono a Montecarlo: con il Monaco altro capolavoro

Sul trono insieme a Higuain. L'andata delle semifinali di Champions consacra ulteriormente Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus azzecca tutte le mosse e si avvicina alla finale di Cardiff. La scelta di lasciare in panchina Cuadrado per Dani Alves si è rivelata vincente: l'esterno brasiliano ha sfoderato i due assist decisivi per il Pipita dominando sulla fascia destra. L'inserimento di Barzagli in difesa ha poi rafforzato il reparto arretrato andando a ricomporre la rocciosa BBC, indispensabile per frenare l'attacco atomico del Monaco.



Il sostanziale cambio di modulo evidenzia la capacità di Allegri di adattarsi alle caratteristiche degli avversari con grande umiltà: questa Juve camaleontica così colpisce i rivali nei loro punti deboli. Meriti tecnici e tattici dunque ma anche una gestione della rosa da applausi. Tutti si sentono parte integrante del gruppo, tutti sono pronti a dare un contributo importante quando vengono chiamati in causa. L'allenatore livornese ha l'intera squadra dalla sua parte come dimostra l'esempio di Claudio Marchisio, nei fatti alternativa di Khedira, eppure sempre impeccabile dentro e fuori dal campo.



Conte è davvero un ricordo lontanissimo ormai. Allegri ha cancellato definitivamente l'ombra del suo predecessore conquistando i tifosi grazie alle vittorie. Tifosi pronti a festeggiare il sesto scudetto consecutivo, per il momento. Il sogno sempre più concreto si chiama triplete...

Quando i traguardi sembrano vicini, è il momento di pedalare ancora più forte. Davvero #finoallafine . — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) May 3, 2017