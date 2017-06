Allegri: "Solo una grande Juve poteva passare questo turno"

Massimiliano Allegri esulta per la qualificazione in semifinale di Champions al termine dello 0-0 con il Barcellona: "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo in questa stagione. Abbiamo fatto un passo in avanti contro un avversario di grandissimo livello. Abbiamo fatto una gara difensiva, siamo partiti bene poi abbiamo sofferto il giusto: la semifinale è meritata. Non è però un traguardo, è un passaggio per arrivare a Cardiff. Che il Barcellona per due partite non faccia gol è motivo di grande merito, dietro abbiamo fatto benissimo, avremmo potuto giocare per un giorno intero e sarebbe stato difficile farci gol. Questa gara e Real-Bayern sono state due partite bellissime, si sono affrontate le quattro squadre più forti d’Europa. L’applauso dei 100mila spettatori del Camp Nou è stato molto educativo per il calcio".



Il tecnico della Juve però guarda già avanti e fa il perfezionista: "Questa squadra ha ancora margini di miglioramento. Dove possiamo migliorare? Nella gestione della palla. Nel primo tempo dovevamo essere più calmi nel girare il pallone. Sicuramente è mancata un po’ di lucidità perché ci siamo difesi molto ma ci può stare in questo stadio contro campioni del genere. Solo una grande Juventus poteva passare questo turno. Adesso - prosegue l'allenatore livornese - dobbiamo gustarci questo passaggio del turno ma senza cullarsi troppo e pensare alla prossima sfida di domenica che sarà molto importante per dare uno strappo al campionato. Siamo nel momento decisivo della stagione e non dobbiamo mollare ma i ragazzi sono professionisti veri e hanno un grande senso di responsabilità".



Un applauso infine al lavoro della dirigenza e una considerazione sul 4-2-3-1: "Rispetto alla finale di Berlino sono cambiati 9 giocatori? Significa che cambiare porta entusiasmo ma bisogna cambiare bene. La società ha portato giocatori di grande qualità e io ho cercato di sistemarli. Da gennaio ho cambiato sistema di gioco per avere una squadra diversa: i cambiamenti bisogna farli quando si vice, perché quando si perde diventa più difficile farli".

