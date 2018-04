Allegri: "Juve migliorata rispetto a Cardiff, ma con lo 0-3..."

Massimiliano Allegri non riesce a essere negativo. Qualche rimpianto ce l'ha dopo la batosta con il Real Madrid, eppure il tecnico della Juve prova a vedere il bicchiere mezzo pieno, in qualche modo. Ecco le sue parole a Premium Sport.



"Quando giochi contro questi giocatori devi essere assistito anche da un pizzico di fortuna e magari trovarli in una serata negativa. Abbiamo preso il primo gol un po’ passivi, poi abbiamo fatto per un’ora una buona partita: ci è andata storta in molte situazioni, mentre loro non sbagliano un colpo, sono micidiali al di là dell’eurogol di Ronaldo, che al momento è il miglior centravanti al mondo".



"I ragazzi si sono impegnati, c’è da fargli i complimenti: nel secondo gol c’è il malinteso tra Chiellini e Buffon, poi c’è stata l’espulsione e la partita si è ulteriormente compromessa, anche se il terzo gol potevamo evitarlo e mi ha creato un po’ di dispiacere anche perché loro al Bernabeu avranno Ramos squalificato e Nacho infortunato. Col 2-0 si poteva tentare l'impresa, così è difficilissimo, se non impossibile. Dobbiamo pensare alla stagione, che ci vede ancora in corsa per il campionato e per la Coppa Italia".



"Pensare di giocare due partite contro il Real senza prendere gol è impossibile, quindi l’abbiamo impostata per andare a segnare, ma loro con Ronaldo in queste condizioni partono già 1 o 2 a 0. Credo che rispetto a Cardiff siamo migliorati, la gestione della partita da parte nostra è stata migliore. Dybala? Ha fatto una buona partita, fisicamente sta bene: né a lui né al resto della squadra ho da rimproverare qualcosa”.