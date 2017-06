Albiol: "Finale Juve-Real? E' ovvio che tiferei per i miei ex compagni..."

In caso di finale contro la Juventus, il Real Madrid potrà contare su un supporter 'speciale', ovvero Raul Albiol. "E' ovvio che tiferei per i miei ex compagni di Madrid. Ormai noi siamo usciti, quindi tifo per il Real. Gli auguro di conquistare per la dodicesima volta la Champions League" dice a chiare lettere il difensore del Napoli a Radio Kiss Kiss.



Gli azzurri hanno affrontato i blancos negli ottavi riuscendo a metterli in difficoltà: "Giocare la coppa con il Napoli è bellissimo, è un peccato essere usciti contro il Real, ma è stata un'esperienza che ci ha aiutato a crescere".



Dall'Europa all'Italia dove la squadra di Sarri sogna di poter conquistare lo scudetto in breve tempo: "Stiamo facendo dei passi in avanti importanti nel corso degli anni. Se continuiamo a lavorare in questo modo l'anno prossimo saremo più vicini alla Juventus. Per vincere lo scudetto servono più di novanta punti, dobbiamo pensare a questo".



Nel presente l'obiettivo è il secondo posto, distante un solo punto: "Il Cagliari verrà qui senza pressione, mentre noi l'avremo e quindi dovremo stare attenti. Dobbiamo continuare così, cercando di vincere le ultime 4 gare e poi attendere. Vogliamo evitare il preliminare perché è sempre rischioso".