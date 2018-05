Agnelli: "Champions nuova, Serie A ridotta"

Una nuova Champions. Ancora. La formula potrebbe cambiare ancora, seppur non nell'immediato. E a suggerire la rivoluzione è il presidente Andrea Agnelli, in qualità di numero uno dell'Eca, l'associazione dei club europei: "ogliamo tutti più gare internazionali e meno di campionato oltre a una riduzione delle gare perché non si può andare oltre a un certo numero", ha spiegato in un'intervista al Guardian. L'idea è questa: 4 gironi da 8, anziché 8 da 4, per cui tutte le squadre giocherebbero almeno 14 partite anziché 6, con la conseguenza di aumentare gli introiti. Chiaramente sarà possibile aumentare il numero di partite di Champions a patto che si riducano quelle di Serie A e dei rispettivi campionati nazionali.



"Si potrebbe aggiungere che le partecipanti alla nuova Champions League potrebbero schierare 6 Under 21 o 6 Under 23 in campionato. Ma sono solo proposte, non c'è un progetto in questo senso - ha continuato Agnelli - ndipendentemente dal fatto che si parli di una squadra come Manchester United, Real Madrid e Juventus o di una come Legia Varsavia, Sporting Lisbona e Anderlecht, l'obiettivo è sempre quello di avere maggiore esposizione internazionale per sviluppare i nostri brand. Dobbiamo trovare un terreno per dialogare con le federazioni europee, con i campionati europei, con l'Uefa e con le società".