Accoltellato a Napoli un tifoso della Dinamo Kiev: non è grave

Ancora violenza prima di una partita di Champions League. Dopo l'agguato ai tifosi della Juventus a Siviglia, un supporter della Dinamo Kiev è stato accoltellato nella serata di martedì a Napoli: per fortuna non è grave. L'uomo, un 50 enne, ha riportato tre ferite da taglio alla gamba sinistra giudicate guaribili in quindici giorni, è stato già dimesso dall'ospedale Loreto Mare e questa sera dovrebbe essere allo stadio San Paolo secondo quanto riferisce il nostro Diego De Luca. L'agguato è avvenuto in via Duomo, angolo piazza Nicola Amore, poco dopo le 22,30, quando un gruppo di tifosi ucraini è stato avvicinato da sconosciuti da cui sono stati prima insultati e poi aggrediti.



A garantire i primi soccorsi al tifoso ucraino è stata una pattuglia dei carabinieri di passaggio cui i supporter ucraini hanno chiesto aiuto. Ai militari hanno raccontato di essere stati avvicinati da un gruppo di giovani uno dei quali, dopo aver rivolto una serie di insulti, avrebbe aggredito alle spalle e accoltellato il tifoso alla gamba prima di far perdere le proprie tracce assieme ai compagni. Nelle indagini per risalire agli autori del fatto i carabinieri si stanno avvalendo delle telecamere della zona.