A Cristiano Ronaldo il Uefa Best Player in Europe

Cristiano Ronaldo pigliatutto. Il portoghese ha infatti vinto il Uefa Best Player in Europe dopo la conquista della Champions League con il Real Madrid e degli Europei con il Portogallo. E' stato CR7, autore di 16 gol nella scorsa edizione della massima competizione continentale per club, a trasformare il rigore decisivo nella sfida andata in scena a San Siro contro l'Atletico di Simeone. E di Griezmann. L'attaccante francese deve accontentarsi del secondo posto alle spalle di Ronaldo, vera e propria 'bestia nera' per la punta dei Colchoneros, sconfitto dal rivale nella finale del Meazza e nell'atto conlcusivo degli Europei. Al terzo posto si è piazzato Gareth Bale. La premiazione ha avuto luogo a Montecarlo, dopo i sorteggi dei gironi di Champions League. A votare i giornalisti di ciascuna delle 55 federazioni affiliate alla UEFA. Per Ronaldo è il secondo successo dopo quello della stagione 2013/14