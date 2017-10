4ª Rodada da Copa dos Campeões

NAPOLI-MANCHESTER CITY - Um equilíbrio perfeito nos três jogos anteriores entre Napoli e Manchester City na Liga dos Campeões (um sucesso para ambos os lados e um empate); o City ganhou o jogo de ida por 2-1.

- O Manchester City venceu pela primeira vez os 3 primeiros jogos europeus em 2008/09 (COPA UEFA), mas esta é a primeira vez que consegue na Liga dos Campeões.

- O Manchester City jogou 6 partidas oficiais no território italiano contra times italianos, registrando apenas um sucesso no parcial (2E, 3D); os Citizens perderam na fase de grupo para o Napoli no estádio San Paolo da Liga dos Campeões em 2011/12.

- Os meninos de Guardiola ganharam as primeiras três partidas: com esse novo formato desde (2003/04) isso aconteceu 42 vezes e as equipes que venceram os 3 primeiros jogos passaram sempre para as oitavas.

- O Napoli perdeu os 4 dos últimos 5 jogos da Liga dos Campeões (1V), incluindo o mais recente contra o City.

- O City perdeu apenas um dos últimos 10 jogos na fase de grupos da Liga dos Campeões (6V, 3E); a derrota chegou no Camp Nou contra o Barcelona em 2016/17. Somente o Barcelona(2273) fez mais passes que o City(2077) nesta Liga dos Campeões; o City porém têm a melhor porcentagem de passes certos (90%).

- Dries Mertens marcou em 4 das últimas 5 aparições em casa com Napoli; até agora marcou 5 gols.

- John Stones tentou mais passes do que qualquer outro jogador nesta Liga dos Campeões (320), 96% deles foram bem sucedidos.

- Os goleiros do Manchester City defenderam seis das últimas sete penalidades na Liga dos Campeões (três de Joe Hart, duas de Willy Caballero e uma de Ederson).

SPORTING CP-JUVENTUS - O Sporting e a Juventus se enfrentaram pela primeira vez no jogo de ida, com o placar de 2-1 para os Bianconeros.

- A Juventus nunca perdeu para uma equipe portuguesa na Liga dos Campeões (4V e 1E).

- O Sporting perdeu 3 jogos consecutivos na Liga dos Campeões; nunca tinha feito pior na competição.

- Nenhum dos últimos 14 jogos na Champions League do Sporting terminou em um empate (4V, 10D) e nenhum dos últimos 31 jogos terminou sem uma rede.

- A Juventus ganhou 11 dos últimos 15 jogos na competição (2E, 2D).

- O Sporting ficou sem sofrer gols apenas uma vez nos últimos 17 jogos da Liga dos Campeões, contra o Legia Varsavia em setembro de 2016.

- Toda vez que a Juventus conseguiu somar 6 pontos nos 3 primeiros jogos da UCL , ela passou para a fase successiva.

- Mario Mandzukic marcou em todos últimos 4 jogos da UCL (4 gols), sua melhor fase na competição.

- Os últimos três gols marcados em casa pela Juventus na competição vieram com a participação do Gonzalo Higuaín (2 gols, uma assistência).

- Massimiliano Allegri como treinador superou a fase de grupo em todas suas 7 temporadas na Liga dos Campeões.

ROMA-CHELSEA - São três precedentes entre Roma e Chelsea na Liga dos Campeões: uma vitória para cada um e um empate.

- Roma ganhou apenas três dos 17 jogos anteriores jogados contra equipes inglesas na Copa dos Campeões (5E, 9D); perdendo a partida mais recente em casa contra o Manchester City em 2014.

- Nenhuma vitória para o Chelsea nos últimos 5 jogos em território italiano na Copa dos Campeões (1E, 4D); Os Blues sofreram pelo menos 2 gols em cada um desses jogos.

- Foi a primeira vez que uma equipe treinada por Antonio Conte sofre 3 gols no jogo de ida na Liga dos Campeões.

- Chelsea alcançou a fase de eliminação direta da Liga dos Campeões em 13 das 14 aparições anteriores na competição.

- É a primeira vez na história que a Roma permanece invicta nas três primeiras partidas de uma Liga dos Campeões (1V, 2E).

- Os Blues marcaram três gols com apenas quatro finalizações no jogo anterior contra a Roma.

- Eden Hazard criou mais oportunidades de gol (13vezes) do que qualquer outro jogador nesta Liga dos Campeões (13).

- Se entrar em campo o Cesc Fàbregas vai obter 100 presenças na Liga dos Campeões.

-Edin Dzeko transformou em gols as duas oportunidades que teve em gols na última partida no Stamford Bridge; Edin marcou nas últimas duas aparições na Liga dos Campeões, ele não marca em três jogos consecutivos desde 2009/10, quando esteve no Wolfsburg.