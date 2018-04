"You'll never walk alone": Liverpool, che omaggio a Sean Cox

Un bell'omaggio, sperando che da qui al 2 maggio arrivino belle notizie dall'ospedale. La maglia del St. Peter's GAA Club, società di calcio gaelico di Dunboyne di cui è membro Sean Cox - il tifoso in fin di vita dopo gli scontro prima della gara tra Liverpool e Roma - sarà appesa nello spogliatoio dei Reds nella semifinale di ritorno di Champions League in programma all'Olimpico.



La notizia è riportata dall'Irish Sun, secondo cui il club inglese ha richiesto la maglietta al circolo irlandese. Una fonte citata dal giornale ha spiegato che il St. Peter's GAA Club "è a conoscenza della richiesta e si sta organizzando. I giocatori e i dirigenti del Liverpool sono profondamente sconvolti per quello che è successo a Sean. La richiesta per la maglia è stata fatta e Sean verrà ricordato prima della partita a Roma. Il messaggio del club è questo: You'll Never Walk Alone".



Intanto la famiglia del tifoso ha rilasciato una nota ufficiale: "Siamo sconvolti da quello che è successo al nostro adorabile e premuroso Sean, e tutto ciò che vogliamo è vederlo tornare a casa dalla sua amorevole moglie e dai suoi tre figli. Speriamo che Sean si riprenda completamente dalle lesioni riportate e che tutti insieme ritorneremo presto come una famiglia in Irlanda per trascorrere del prezioso tempo insieme. Vogliamo che il mondo sappia che Sean è un uomo perbene che adora il Liverpool ed è venuto soltanto per vedere la sua squadra del cuore".