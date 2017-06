"Una scena raccapricciante, abbiamo avuto paura": le testimonianze degli scontri a Siviglia

Ai microfoni del nostro Claudio Raimondi diversi testimoni raccontano nei dettagli quanto avvenuto nella notte in un locale a Siviglia, teatro di un agguato degli ultras spagnoli ai danni dei tifosi della Juventus con l'accoltellamento di un 25enne, Due supporter bianconeri spiegano che gli aggressori "erano incappucciati e con le spranghe" e cercavano lo scontro: "Abbiamo avuto molta paura". Uno studente italiano sottolinea di essesi imbattuto in "una scena raccapricciante. C'era sangue ovunque. Una rissa del genere non si era mai verificata da queste parti".